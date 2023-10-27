مرمية تحت شجرة زيتون.. العثور على طفلة حديثة الولادة في ريف إدلب

محافظة إدلب: عثر أهالي على طفلة حديثة الولادة فجر اليوم، مرمية تحت شجرة زيتون، في ريف إدلب، ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”، تخلى عنها ذويها لأسباب مجهولة.

ووثق نشطاء المرصد السوري 54 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام الجاري، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بأيّ صلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

-22 حالات في مناطق النظام

– 26 حالة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

– 3 حالات في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا

– 3 حالات ضمن مناطق نفوذ “هيئة “تحرير الشام”