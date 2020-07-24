مروحيات إسرائيلية تستهدف موقعا عسكريا للميليشيات الموالية لإيران في ريف القنيطرة 

دوت انفجارات عنيفة، مساء اليوم، نتيجة قصف من مروحيات إسرائيلية استهدفت إحدى المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، ما تسبب في اشتعال النيران في الموقع.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، انفجارات عنيفة في الريف الشمالي للقنيطرة بالقرب من الحدود مع الجولان المحتل، تزامنا مع استهداف مضادات النظام الجوية لأهداف مجهولة، دون أنباء عن خسائر بشرية إلى الآن، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق في الـ 21 من الشهر الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق خلال الليلة الماضية، حيث قتل 5 عناصر وأصيب 4 آخرين من الميليشيات الموالية لإيران لم يعرف بعد فيما إذا كانوا من الجنسية الإيرانية أو من “حزب الله” اللبناني.