مسؤولون أتراك ينفون الاتفاق مع روسيا على فتح معابر في سوريا

نفى مسؤولون أتراك، اليوم (الخميس)، تقارير روسية ذكرت أن أنقرة وافقت هذا الأسبوع على فتح ثلاثة معابر في شمال غربي سوريا بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت أن الجيش الروسي اتفق مع تركيا على فتح معبرين في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا ومعبر ثالث في حلب لتخفيف الصعوبات الإنسانية.

وذكر المسؤولون الأتراك أن روسيا اقترحت فتح معابر أبو الزندين وسراقب وميزناز في الأول من فبراير (شباط) وأن البوابات ظلت مفتوحة حتى 24 فبراير لكن لم يتم تسلم أي طلب للعبور. وأضافوا أن المعابر التي فتحت في المنطقة سابقاً «لم تُستخدم على نحو فعال».

المصدر: الشرق الاوسط