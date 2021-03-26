مسؤول أممي يحذر من تخفيض المساعدات لسوريا

حثت الأمم المتحدة بريطانيا على عدم تخفيض المساعدات المقدمة إلى سوريا، محذرة من أن هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار “الدولة المنهارة” وتؤدي إلى نتائج عكسية على البريطانيين.

المصدر: روسيا اليوم