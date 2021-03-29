مسؤول تركي: قللنا الهجرة غير النظامية لأوروبا بنسبة 98 بالمئة

قال مسؤول تركي، الإثنين، إن بلاده تمكنت من تقليل الهجرة غير النظامية إلى الجزر اليونانية بنسبة 98 بالمئة، وذلك في إطار اتفاق 18 مارس/آذار 2016 بشأن الهجرة، الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لإدارة الهجرة في تركيا، “غوكشه أوق” خلال ندوة نظمها مركز “سيتا” التركي للأبحاث والدراسات، عبر الوسط الافتراضي، حول اتفاق الهجرة الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016.

وأوضح أوق أن الاتحاد الأوروبي لم يستقبل سوى 28 ألفا و335 لاجئا سوريا من تركيا (بعد اتفاق 2016)، مشيرا إلى أن معظمهم استقبلتهم ألمانيا.

وشدد على ضرورة وضع الأطراف خطة عمل مشتركة لمنع الهجرة غير النظامية وضمان العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى بلادهم.

وأشار إلى أن 5.5 ملايين شخص من 196 دولة في العالم يعيشون اليوم في تركيا دون وجود أي تمييز في الجنسية والمعتقدات.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

المصدر: الاناضول