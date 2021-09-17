مستشار الرئيس اللبناني يبحث مع مبعوث بوتين استجرار الطاقة إلى لبنان وعودة النازحين السوريين

بحث مستشار الرئيس اللبناني، النائب السابق، أمل أبو زيد، مع المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، استجرار الغاز والطاقة للبنان وعودة النازحين لسوريا.

وفي أثناء لقاء أبو زيد ولافرينتيف بموسكو، جرى بحث الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لاستجرار الغاز المصري والطاقة الأردنية عبر سوريا إلى لبنان، بعد موافقة الإدارة الأمريكية، إضافة إلى التطورات التي حصلت أخيرا في درعا وغيرها.

وبحسب بيان صدر عن أبو زيد، تناول البحث موضوع عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى ديارهم، واللقاء المرتقب مع مسؤول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن الأمريكي، بريت مكغورك، ومواضيع ذات صلة.

المصدر:روسيا اليوم