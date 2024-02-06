مستغلين الأجواء الضبابية.. 70 باحثاً عن ملاذ آمن يعبرون الحدود السورية التركية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 70 شخصاً بينهم نساء وكبار السن عبروا خلال الساعات الفائتة، الحدود نحو تركيا عبر طرق التهريب في ريف الدرباسية شمال الحسكة.

ودخل أكثر من 70 شخصا إلى تركيا مستغلين الأجواء الضبابية، حيث دخل البعض منهم عبر مهربين، وآخرين دخلوا من تلقاء نفسهم ووصلوا الى تركيا، بهدف الهجرة إلى الدول الأوروبية، بحثاً عن ملاذ آمن.

وفي سياق آخر، اعتقلت “الجندرمة” التركية فجر اليوم عدداً من الباحثين عن ملاذ آمن، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وفي المقابل، أوقفت قوات حرس الحدود التابعة لقوات سوريا الديمقراطية 7 أشخاص كانوا متواجدين قرب الحدود لدخول الأراضي التركية، وتم تسليمهم لقوى الامن الداخلي، للتأكد من هوياتهم، فيما إذا كانوا مطلوبين أو تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم، في حال لم يكون مطلوبين بعد تعهدهم بعدم الاقتراب من الحدود مرة أخرى لدخول تركيا بطرق التهريب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 4 شباط، عبور 70 شخصاً الحدود السورية – التركية، من جهة الحسكة، مع مهربين إلى تركيا، حيث عبر 35 شخصاً عبر طرق التهريب بريفي الدرباسية وأبوراسين شمال الحسكة، بينما عبر قرابة 35 آخرين من منطقة “نبع السلام” شمال غرب الحسكة مستغلين الظروف الجوية والضباب.

وتستمر عمليات التهريب عبر الحدود السورية – التركية من قبل سماسرة ومهربين عبر طرق محددة يجد فيها المواطن السوري منفذا للهرب من البلاد التي أنهكتها آلة الحرب منذ قرابة 13 عاماً للوصول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي بحثاً عن ملاذ آمن بالرغم من المخاطر والمصاعب التي يواجهها السوريون.