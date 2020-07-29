مسلحون مجهولون يختطفون فتاة من بلدة “المزيريب” غربي محافظة درعا

في ظل الفلتان الأمني المتواصل والمستشري في عموم المناطق السورية، عمد مسلحون مجهولون، اليوم الإربعاء، إلى اختطاف فتاة في بلدة “المزيريب” الواقعة في القطاع الغربي من محافظة درعا جنوبي السويداء، وذلك من خلال قيامهم بإيقافها وإجبارها على الصعود بسيارتهم تحت تهديد السلاح، ومن ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري نشر في 26 يوليو/ تموز الجاري، يتواصل الانفلات الأمني بمختلف أشكاله في عموم المحافظة، حيث اختطف مجهولون مواطنا في بلدة الغارية الشرقية، واقتادوه إلى جهة مجهولة.