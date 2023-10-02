مسلحان محليان يفارقان الحياة بعد أسابيع من إصابتهما في اشتباكات “الفتنة” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: فارق الحياة مسلحان محليان، بعد مرور أسابيع على إصابتهما بجروح بليغة، خلال أحداث ” الفتنة” التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين وعابرين من مناطق النظام من جهة أخرى، في بلدة الربيضة بريف ديرالزور الشمالي.

وشهدت قرى وبلدات على ضفاف نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، اشتباكات مسلحة بتغطية من مدفعية قوات النظام، بين “قسد” ومسلحين محليين بعد عبورهم من مناطق النظام.

و فارق مواطن حياته، بتاريخ 29 أيلول الفائت، متأثراً بجراح أصيب بها إثرالاشتباكات، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين وعابرين من مناطق النظام من جهة أخرى، حيث أصيب بشظايا قذيفة هاون في وقت سابق أثناء تواجده بالقرب من خطوط التماس على أطراف بلدة ذيبان، وينحدر القتيل من بلدة القورية بريف دير الزور الخاضعة لمناطق نفوذ قوات النظام.

ووثق المرصد السوري خلال جولتين من الاقتتال الدامي مفارقة 121 شخص لحياتهم، وهم: 29 من قوات سوريا الديمقراطية، و81 من المقاتلين المحليين، 11 مدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال.

وبدأت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين موالين لـ”أبو خولة” قائد مجلس دير الزور العسكري في الـ27 من آب الفائت، إثر اعتقال أبو خولة من قبل “قسد” على خلفية اتهامه بالفساد والإتصال مع الميليشيات الإيرانية وقوات النظام.