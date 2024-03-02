مسلحان من خلايا “التنظيم” يهاجمان مركز أمني تابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في ريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور : تعرض مركز “الترافيك” و الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في بلدة الجزرة في ريف ديرالزور الغربي لهجموم من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية يرجح تبعيتهما لخلايا “التنظيم”، وخلال ملاحقتهما قتل أحدهما وتم إلقاء القبض على الشخص الثاني.

وأحصى المرصد السوري 47 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 26 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و3 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين بينهم طفل.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 37 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 مدنيين بينهم طفل و1 من التنظيم

– 5 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.