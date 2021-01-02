مسلحان يقتلان اثنين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية في ناحية مركدة جنوبي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال جديدة طالت عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية، حيث أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على استهداف سيارة تابعة لقسد في قرية الاشيطح التابعة لناحية مركدة الواقعة بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى لمقتل عنصرين من “قسد”، يأتي ذلك في ظل الفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 629 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 221 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 405 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.