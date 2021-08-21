مسلحون متهمون بخطف عنصرين من “أمن الدولة” يستهدفون قوات النظام بالقذائف الصاروخية في ريف السويداء

محافظة السويداء: استهدف مسلحون في قرية الطيبة دوريات لقوات النظام، بقذائف صاروخية، أثناء محاولتهم اقتحام القرية لاعتقال مطلوبين منها.

ووفقًا للمصادر فإن عصابات مسلحة تتحصن في القرية متهمة بخطف عنصرين من أمن دولة تتحصن في القرية، فيما طوقت قوات النظام القرية، حيث رصد المرصد السوري، أمس، هجومًا لمجموعة مسلحة على حاجز لقوات النظام في بلدة أم ضبيب شمال شرق السويداء، ودارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع عناصر الحاجز، وتمكن المسلحون من اختطاف عنصرين تابعين لفرع أمن الدولة، فيما أصيب أحد العناصر المهاجمة.

وكشفت مصادر محلية أن المسلحين من أقارب أحد متزعمي عصابات الخطف في السويداء، الذي اعتقل بعد إصابته قبل أيام، وتم نقله إلى سجون العاصمة دمشق.

ورجحت مصادر المرصد السوري أن اختطاف عناصر أمن الدولة لإجراء عملية تبادل مع قوات النظام.