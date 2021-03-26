مسلحون مجهولون يستهدفون آلية عسكرية للفصائل الموالية لأنقرة في ريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مسلحون مجهولون باستهداف سيارة عسكرية تابعة للفصائل الموالية لأنقرة بالأسلحة الرشاشة، وذلك خلال الساعات الفائتة في منطقة بلبلة بريف عفرين شمال غرب حلب، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من الفصائل بجراح، ونشر المرصد السوري في 22 الشهر الجاري، أن قيادي في جيش الشرقية الموالي لتركيا، أطلق النار على شاب في مدينة جرابلس بريف حلب، ما أدى إلى إصابته بعدة جروح.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن محاولة القتل جاءت بسبب خلافات شخصية على مبلغ مالي، وفي سياق ذلك، هاجمت عائلة الشاب، مخيم القرعان الذي يسكنه ذوي مطلق النار، وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي قرب المخيم، كما تعرض القيادي للطعن بأداة حادة، فيما تدخلت قوة عسكرية من الفيلق الثالث لفض الاشتباكات بين الطرفين.