مسلحون مجهولون يستهدفون حاجزاً لـ “الدفاع الذاتي” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون إلى استهداف نقطة عسكرية لـ “الدفاع الذاتي” التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستهداف بإطلاق قذيفة “RPG” بالإضافة لإطلاق الرصاص من الأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن مسلحين مجهولين، استهدفو بقذيفتي (آربيجي)، مساء اليوم، حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية عند جسر مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر “قسد” والمسلحين في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.