مسلحون مجهولون يستهدفون حاجزاً لقوات “الأسايش” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في قرية درنج بريف دير الزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكان المرصد السوري نشر مساء أمس، أن عناصر يعتقد أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية”، فجروا إحدى الغرف المسبقة الصنع على حاجز لـ”قسد” في بلدة الحوايج بريف دير الزور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وأفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” تجولوا في شوارع مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي على دراجات نارية، وهتفوا للتنظيم ورددوا عبارة ” باقية.. باقية”.