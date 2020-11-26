مسلحون مجهولون يستهدفون حاجزاً “للمخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري في ريف درعا الأوسط

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، إلى استهداف الحاجز الجنوبي لبلدة داعل التابع لقوات النظام ضمن القطاع الأوسط من الريف الدرعاوي، بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، يذكر أن الحاجز يتبع الجوية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 775 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 510، وهم: 143 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 221 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و99 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.