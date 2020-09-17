مسلحون مجهولون يستهدفون دورية عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، إلى استهداف دورية لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة ختيلة بمدينة البصيرة ضمن ريف ديرالزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، عقب ذلك قامت قسد باستنفار قواتها في المنطقة والانتشار على طريق قرية الزر.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة، ضمن مبنى دار المرأة في بلدة السوسة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف ديرالزور الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.