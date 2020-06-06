مسلحون مجهولون يغتالون أحد عناصر “السلطان مراد” في عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عمد مسلحون مجهولون إلى اغتيال أحد عناصر فرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا، وذلك عبر إطلاق النار عليه قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لمقتله على الفور، على صعيد متصل، رصد المرصد السوري محاولة اغتيال أخرى تمثلت بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية، على أحد الأشخاص في مدينة الباب شمال شرق حلب، ما أدى لإصابته بجراح

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الجاري، إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول وعنصر آخر من الشرطة المدنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا، جراء استهدافهم بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين يستقلون مركبة، عند دوار المروحة في مدينة الباب شمال حلب.