مسلحون مجهولون يغتالون عنصرًا من “الفرقة الرابعة” في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار حوادث الاغتيال والانفلات الأمني بشكل متصاعد في مناطق متفرقة من محافظة درعا في الجنوب السوري، أفادت مصادر المرصد السوري، بوقوع عملية اغتيال قرب بلدة تسيل في الريف الغربي لدرعا، طالت عنصراً من “الفرقة الرابعة” بعد استهدافه بعدة رصاصات من قِبل مسلحين مجهولين، وينحدر القتيل من قرية صيدا – حانوت في ريف القنيطرة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 949 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 615، وهم: 174 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 276 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و115 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.