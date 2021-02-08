مسلحون مجهولون يغتالون عنصرًا من “فرقة الحمزة” على طريق الباب – الراعي في ريف حلب الشرقي

مسلحون مجهولون يغتالون عنصرًا من “فرقة الحمزة” على طريق الباب – الراعي في ريف حلب الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع “بيك آب” عنصر من “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، وذلك على الطريق الواصل بين مدينة الباب وبلدة الراعي في ريف حلب الشرقي، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار المرصد السوري في الثاني من فبراير/شباط الجاري، إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بيك آب، استهدفوا عنصر من الفصائل الموالية لتركيا يستقل سيارة، في مدينة صوران بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.