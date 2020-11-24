مسلحون مجهولون يغتالون قيادي سابق ضمن الفصائل في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، أن مسحلين مجهولين أطلقوا النار على شخص في بلدة تسيل ضمن الريف الغربي لمحافظة درعا، مما أدى لمقتله على الفور.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشخص الذي تعرض للقتل، كان قيادي عسكري ضمن فصائل المعارضة إبان سيطرتها على محافظة درعا قبل اتفاق “التسوية والمصالحة”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 773 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 509، وهم: 142 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 221 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و99 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.