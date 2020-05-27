مسلحون مجهولون يغتالون متعاوناً مع “حزب الله” بريف درعا وآخرون يقتلون طفلة في المدينة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مفارقة طفلة للحياة في درعا البلد بمدينة درعا، عقب طلق ناري مجهول المصدر تعرضت له في المنطقة، على صعيد متصل، عمد مسلحون مجهولون إلى استهداف مقاتل سابق في صفوف الفصائل بالأسلحة الرشاشة في بلدة إنخل بريف درعا، الأمر الذي أدى لمقتله برفقة طفل كان يرافقه، يذكر أن المقاتل السابق أجرى “تسوية” وانضم للعمل مع مليشيات موالية لحزب الله اللبناني في المنطقة

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 476، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 310، وهم: 76 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 162من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و49 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.