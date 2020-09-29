مسلحون مجهولون يغتالون مواطناً في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مدني جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين في منطقة أريحا بريف إدلب الجنوبي، يذكر أن القتيل ينحدر من قرية أرنبا بجبل الزاوية، يأتي ذلك في ظل تصاعد الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل في إدلب.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم الثلاثاء، هجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين، استهدف “فرع الأمن الجنائي” التابع لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب، حيث جرى تبادل إطلاق نار بين الطرفين، ما أدى لإصابة عنصرين على الأقل من الأمن الجنائي بالإضافة لسقوط جرحى في صفوف المهاجمين الذين لاذوا بالفرار في نهاية المطاف، وسط طوق أمني كبير حول المنطقة من قبل عناصر “الأمن الجنائي”.