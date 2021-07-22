مسلحون مجهولون يقتلون مواطن وزوجته وامرأة أُخرى في البصيرة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزلًا في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، يوم أمس، وعمدوا إلى قتل صاحب المنزل وزوجته وامرأة أخُرى كانت برفقتهم، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 779 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 276 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 499 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.