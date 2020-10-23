مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزاً لتحرير الشام بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً لهيئة تحرير الشام في منطقة كفرلوسين شمالي إدلب بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون، حيث جرى اشتباكات بين الطرفين، تسببت بسقوط جرحى من تحرير الشام.

وكان المرصد السوري رصد في 17 من الشهر الجاري، إصابة شخص بجروح بليغة، جراء انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية، بالقرب من قرية الكفير جنوب مدينة جسر الشغور.

يأتي ذلك في ظل استمرار الانفلات الأمني في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

وكان المرصد السوري في اليوم ذاته أيضاً، انفجاراً ضرب مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في أحد أحياء المدينة، ما أدى لإصابة شخص بجراح، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في منطقة الانفجار.