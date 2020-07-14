مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزاً لـ”الأمن العسكري” في ريف دمشق الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى مهاجمة حاجز يتبع لفرع “الأمن العسكري” التابع لقوات النظام، على أطراف بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاستهداف أسفر عن إصابة 3 عناصر من قوات النظام، حبث جرى تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وعناصر الحاجز، استمر لنحو ساعة ونصف متواصلة، قبل وصول مؤازرة لعناصر الحاجز.

ولم تتمكن عناصر قوات النظام من إلقاء القبض على المهاجمين الذين فروا بدورهم، مصادر أهلية من داخل بلدة “كناكر” في ريف دمشق الغربي قالت للمرصد السوري، أن المسلحين الذين هاجموا الحاجز كانوا منتشرين على أطراف البلدة، وجميعهم يرتدون اللثام.