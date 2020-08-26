مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزاً لقوات النظام في ريف درعا الشمالي الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الساعات الفائتة، هجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين، على “الحاجز الرباعي” التابع لقوات النظام في بلدة طفس بريف درعا الشمالي الغربي، حيث جرى تبادل إطلاق نار بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 634، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 421، وهم: 116 مدنيا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 189 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و74 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.