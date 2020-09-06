مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزاً لهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشمالي الغربي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، هجوماً مسلحاً من قبل مجهولين، استهدف حاجزاً لهيئة تحرير الشام في منطقة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، بالأسلحة الرشاشة، قبل أن يلوذوا بالفرار، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، عقب الهجوم اعتقلت تحرير الشام 5 مقاتلين من فصيل “لواء هنانو” للاشتباه بهم بتنفيذ الهجوم، قبل أن تطلق سراحهم.

وكان المرصد السوري أشار في الـ 28 من شهر آب الفائت، إلى مهاجمة مجموعة مسلحة مجهولة، مقرا لعناصر فرقة الحمزة التابعة لـ”الجيش الوطني” في قرية دير سنبل بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت بأن الفصائل الموالية لتركيا استقدمت تعزيزات عسكرية لها خلال الأيام الفائتة، نحو مناطق ريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 25 آب الفائت، مقتل مدير مخيم السلام في قرية باريشا في ريف مدينة حارم شمال إدلب، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة.