مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزاً لهيئة تحرير الشام بريف مدينة جسر الشغور

تتواصل الهجمات المسلحة بشكل متصاعد ضمن مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، وفي سياق ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هجوم مسلح من قبل مسلحين مجهولين، استهدف حاجزاً لهيئة تحرير الشام بالقرب من اليعقوبية في ريف جسر الشغور غربي إدلب، حيث دارت اشتباكات بين الجانبين، انتهت بفرار المهاجمين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، هجوم مسلح جديد من قبل مجهولين على أحد مقرات فيلق الشام شرق مدينة بنش بريف إدلب، حيث دارت اشتباكات بين عناصر المقر والمهاجمين، قبل أن يلوذ الأخير بالفرار، يأتي ذلك في إطار تصاعد الفلتان الأمني بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.