مسلحون مجهولون يهاجمون نقطة لـ”الدفاع الذاتي” في ريف دير الزور الشرقي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة نقطة لـ”الدفاع الذاتي” في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، لتقوم بعدها قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ حملة دهم وتفتيش للمنازل القريبة من النقطة، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، يوم أمس، مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 583 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 205 مدنيا، من بينهم 15 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 374 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.