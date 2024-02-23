مسلحون محليون يستهدفون حواجز عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، عدداً من الحواجز العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تقع بين بلدتي ذييان وأبو حمام في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حنى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى أن محليين أضرموا النار في بئر نفطي تابع لمحطة “جنوب العشارة” في محيط بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لاحتراقه، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.