مسلحون محليون يستهدفون نقاطا عسكرية تابعة لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوما عنيفا مستخدمين الأسلحة الرشاشة استهدفوا خلاله نقاطا عسكرية تابعة لـ”قسد” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة عناصر “قسد” المتمركزين في محطة مياه الكشكية شرقي دير الزور عقب عملية تسلل نفذوها من مناطق سيطرة قوات النظام غربي النهر، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مسلحين محليين أضرموا النار في بئر نفطي تابع لمحطة “جنوب العشارة” في محيط بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لاحتراقه، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوماً على حاجز عسكري لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.