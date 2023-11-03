مسلحون محليون يستهدفون نقطتين عسكريتين لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور : استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين في أحد المدارس في بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي، كما استهدف المسلحون بقذائف الآر بي جي نقطة عسكرية أخرى في محطة مياه ذيبان دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري، في 29 من تشرين الأول الفائت، إلى مقتل قيادي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، إثر استهداف سيارة كان يستقلها بقذيفة “آر بي جي” من قبل مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية على طريق الشركة في قرية أبوحمام بريف دير الزور الشرقي، فيما لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.