مسلحون محليون يشنون هجوماً على حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون فجر اليوم هجوماً على حاجز عسكري لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، كما شن المسلحون هجوماً على نقطة الثابت ونقطة منزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.