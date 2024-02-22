مسلحون محليون يشنون هجوما على بئر نفطي في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أضرم محليون النار في بئر نفطي تابع لمحطة “جنوب العشارة” في محيط بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لاحتراقه، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المرصد السوري قبل أيام إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوماً على حاجز عسكري لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين.

وشن مسلحون محليون هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي.