مسلحون محليون يطلقون رشقات الرصاص وقنابل صوتية وقذائف أربيجي في الريف الشرقي بدير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون بقذيفة آر بي جي ساتر ترابي في نقطة الموح في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تعمد مسلحون محليون إلى إطلاق رشقات الرصاص في بلدة حوائج في الريف الشرقي، تزامنا مع تفجير قنبلة صوتية في غرانيج شرقي دير الزور، لنشر البلبلة والزعر بين المدنيين في المنطقة، ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة، باتجاه مناطق النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 18 تشرين الأول الجاري، مقتل مواطن جراء إصابته برصاصة طائشة خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت بين مسلحين محليين وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.