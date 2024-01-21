مسلحون محليون يهاجمون حاحزاً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوماً فجر اليوم استهدف حاجز الري التابع لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين المهاجمين وعناصر قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، هاجمت مجموعات من المسلحين المحلين نقاط قرب نهر الفرات في بلدة سويدان، ومدرسة الموح في الجرذي الغربي، تزامنا مع قصف مدفعي انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران على الضفة اليمنى للنهر، وهزت انفجارات عنيفة المنطقة بالتوازي مع تحليق للطائرات المسيرة التابعة لـ”التحالف الدولي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.