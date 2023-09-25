مسلحون محليون يهاجمون مقراً لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي والأخيرة تفرض حظر تجوال

محافظة دير الزور: هاجم مسلحون محليون، مقراً لـ “قسد” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما استشهدت سيدة بطلق ناري طائش في الاشتباكات الدائرة بين “قسد” ومسلحين محليين في بلدة الحوائج بريف دير الزور الشرقي.

وفي مقابل ذلك، فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظر تجوال على مناطق ريف دير الزور الشرقي الممتدة من بلدة الشحيل وصولا الى بلدة الباغوز، كإجراء احترازي لحماية المدنيين.

وتشهد مناطق ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، عودة للاشتباكات المسلحة بين الأخيرة ومسلحين محليين، بعد عبور الأخيرة مناطق سيطرة قوات النظام باتجاه مناطق المقابلة لضفة نهر الفرات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعات الصباح الأولى، اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وبين مسلحين محليين من جهة أخرى، على أطراف نهر الفرات بالقرب من بلدات حوائج ذيبان وطيانة وذيبان بريف دير الزور الشرقي، وسط استخدام الأسلحة الثقيلة.

كما شوهد حرق عربة لقسد تزامنا مع الاشتباكات، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الاشتباكات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن قرى محكان وحوائج محكان شهدت انطلاق لمسلحين محليين باتجاه مناطق سيطرة “ٌقسد”، تزامنا مع قصف مدفعي لقوات النظام على نقاط في الجهة المقابلة من ضفة نهر الفرات بالقرب من مكان الاشتباك.