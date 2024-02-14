مسلحون محليون يهاجمون عدة نقاط تابعة لـ”قسد” على السرير النهري غربي دير الزور

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله عدة نقاط عسكرية منتشرة على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المحليين عبر ضفة نهر الفرات باتجاه بلدات الشعفة وذيبان والكشمة في ريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف المسلحين المحليين.