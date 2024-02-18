مسلحون محليون يهاجمون عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، كما شن المسلحون هجوماً على نقطة الثابت ونقطة منزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 14 شباط الجاري، شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله عدة نقاط عسكرية منتشرة على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.