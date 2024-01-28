مسلحون محليون يهاجمون نقاطا عسكرية لـ”قسد” بريف ديرالزور الشرقي

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الرشاشة،على نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الحوايج في ريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، هاجمت مجموعات من المسلحين المحلين عدة نقاط قرب نهر الفرات في بلدة سويدان، ومدرسة الموح في الجرذي الغربي، تزامنا مع قصف مدفعي انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران على الضفة اليمنى للنهر، وهزت انفجارات عنيفة المنطقة بالتوازي مع تحليق للطائرات المسيرة التابعة لـ”التحالف الدولي”.