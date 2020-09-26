مسلحون ملثمون يحاولون قتل لاجىء عراقي في “دويلة الهول” جنوب شرق الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين ملثمين عمدوا إلى إطلاق النار على لاجىء عراقي في مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، ما أدى لإصابته بجراح نقل على إثرها إلى مشفى المخيم، حيث كان الضحية يتجول في القطاع الثالث من المخيم حين جرى استهدافه، وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثرت على جثة لاجئة عراقية مقتولة خنقاً على يد نساء متشدادات من خلال لف عنقها بـ”كابل كهربائية” في “دويلة الهول” أقصى جنوب شرق الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 18 سبتمبر، جريمة قتل جديدة ضمن “دويلة” الهول الواقعة أقصى جنوب شرق الحسكة، حيث جرى العثور على جثتين اثنتين لرجل وامرأة من الجنسية السورية، جرى قتلهما بالسكاكين مساء أمس، وتم العثور عليهما اليوم من قبل “قوى الأمن الداخلي” في حفرة بين القطاعين الخامس والثامن في المخيم.