مسلحون من”جيش الشرقية” الموالِ لأنقرة يهددون بطرد عوائل مهجرة من إدلب وحلب إلى ناحية جنديرس

مسلحون من”جيش الشرقية” الموالِ لأنقرة يهددون بطرد عوائل مهجرة من إدلب وحلب إلى ناحية جنديرس

أبلغت مصادر أهلية المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عناصر أمنية تابعة لـ”جيش الشرقية” الموالِ لتركيا، هددت نحو 50 عائلة نازحة من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية خلال الفترة الأخيرة ضمن محافظتي إدلب وحلب، بضرورة إخلاء منازل يقطنوها في مدينة جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العوائل النازحة جرى إعطاءها مهلة مدتها بضعة أيام للإخلاء، وفي حال رفض الأهالي يتم طردهم بقوة السلاح على حد قول العناصر الذين أنذروا العوائل.

جدير ذكره أن جميع العوائل المهددة بالطرد تسكن في منازل غير مأهولة بالسكن.