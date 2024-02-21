مسلحون من خلايا “التنظيم” يستهدفون سيارة لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالرصاص بشكل مباشر، سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية ابريهة بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأحصى المرصد السوري 34 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 17 قتيل، هم: 13 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 26 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

* 4 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 1 مدني .

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.