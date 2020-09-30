مسلحون من فرقة “السطان مُراد” يسرقون معمل خياطة من مركز مدينة عفرين شمال غرب حلب 

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين من فرقة “السلطان مُراد” استولوا على ماكينات ضمن معمل خياطة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عملية السرقة جرت لمعمل المواطن الكائن في طريق القوس ضمن مدينة عفرين، على مرأى ومسمع الأهالي دون أي رادع.

ونشر المرصد السوري، في 28 سبتمبر الجاري، أن عناصر الفصائل الموالية لتركيا في قرية شيخ الحديد بريف عفرين، اعتقلوا مواطناً وابنه عقب عودتهما من محاولة لجوء فاشلة إلى تركيا للهجرة إلى أوروبا.

يذكر أن المواطن كان قد دفع فدية مالية تقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي إلى فصيل سليمان شاه قبل عزمه الهجرة إلى أوروبا بفترة قصيرة.

على صعيد متصل، استولى عناصر الفصائل الموالية لتركيا على 4 محلات تجارية يملكها مواطن عفريني بعد إهانته، في قرية شيخ الحديد بريف عفرين.