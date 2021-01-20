مسلحون من لواء سليمان شاه يعتقلون طفلة من ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين من فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، اعتقلوا طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد مداهمة منزل عائلتها الواقع في قرية “حج بلال” بناحية الشيخ حديد في ريف عفرين شمالي غربي حلب، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال.

وكان المرصد السوري قد نشر في 18 يناير/كانون الثاني، أن عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لأنقرة، اعتقلوا خلال الأيام السابقة مواطنين اثنين من قرية حسه التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، أحدهما رجل مسن، واقتادوهما إلى سجون الفصيل في الناحية.

في حين، لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تعتقل عائلة عفرينية مؤلفة من 4 أشخاص بينهم قاصر، منذ نحو شهر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن فصيل فرقة الحمزة الموالي لتركيا اعتقل أفراد العائلة، من منزلهم في حي المحمودية بمدينة عفرين مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت، وتم تسليمهم لـ“الشرطة العسكرية”، دون معرفة التهم الموجهة لأفراد العائلة، وسط مصير مجهول يلاحقهم.

في حين أفادت مصادر المرصد السوري، بأن “الجبهة الشامية” توصل اعتقالها لعائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلهما لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 30 ديسمبر الفائت، بأن مسلحين من “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا، اعتقلوا ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطنة وطفلها، وذلك من ناحية معبطلي في ريف عفرين شمالي غربي حلب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن زوج المواطنة جرى اعتقاله من قِبل مسلحي ذات الفصيل قبل أيام.