مسلحون يحاولون اغتيال شخص في درعا البلد.. وانفجار يضرب مناطق بريف المدينة الشمالي

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة درعا، قيام مسلحون مجهولون بمحاولة اغتيال شخص في درعا البلد عبر إطلاق الرصاص عليه، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل، قامت قوات تابعة لفرع أمن الدولة، بتفجير عبوة ناسفة عثروا عليها في منطقة الحارة بريف درعا الشمالي، حيث سمع الانفجار في مناطق متفرقة هناك.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1031 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 711، وهم:195 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و21 طفل، إضافة إلى 334 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 130 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و25 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.