مسلحون يستهدفون بقذيفة “آربيجي” مقراً عسكرياً لـ”قسد”.. والأخيرة تلقي القبض على 3 منهم بريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بقذيفة “آربيجي” مقراً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وبعد ذلك دارت اشتباكات بين المسلحين وعناصر قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة، في حين تمكنت الأخيرة من إلقاء القبض على 3 من المسلحين واقتادتهم إلى مقر الأمن العام في مدينة البصيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، انفجاراً نتيجة قنبلة يدوية ألقاها مسلحون مجهولون، على سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على طريق حويجة البصيرة ضمن الريف الشرقي من دير الزور، ما أدى لأوقوع ضرار مادية.

ووثق المرصد السوري، مقتل رئيس المجلس المحلي لبلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون أسفل سيارته.