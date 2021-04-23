مسلحون يستهدفون “بلدية الزر” ضمن مناطق نفوذ قسد شرق الفرات

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باستهداف مبنى “بلدية الزر” التابعة لمجلس دير الزور المدني في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بقذيفة “RBG”، الأمر الذي أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين هاجموا بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، مقر قيادة البصيرة التابع لقوات سوريا الديمقراطية، شرقي دير الزور، ما أدى لمقتل أحد عناصر المقر وإصابة آخر بجراح، فيما تزامن الهجوم مع مداهمة قامت بها قسد وسط تحليق لمروحية تابعة للتحالف في الأجواء في البصيرة، إذ جرى مداهمة 3 منازل واقتحامها بعد تفجير الأبواب بصواعق، واعتقلوا 6 أشخاص، هم رجل و3 من أبناءه أحدهما طفل دون سن 18، ورجلان آخران، ولم ترد معلومات عن أسبات الاعتقال حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد أمس الأول، تجمع 4 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا يستقلون دراجات نارية، وأنشأوا حاجزًا عند المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، ثم انصرفوا إلى مكان مجهول، دون الاحتكاك بالمواطنين.

كما كان المرصد السوري قد رصد أمس الأول، محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، طالت عنصر في استخبارات “قسد” ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة، وذلك أمام منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.