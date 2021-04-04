مسلحون يستهدفون حاجزاً لقوات النظام على طريق الكرك الشرقي – رخم بريف درعا الشرقي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قام مسلحون باستهداف حاجز تابع لقوات النظام على طريق الكرك الشرقي – رخم بريف درعا الشرقي، بالأسلحة الخفيفة، وذلك بعد منتصف ليل السبت-الأحد، دون معلومات عن خسائر بشرية، يذكر أن عناصر الحاجز كانوا قد أطلقوا النار يوم أمس على “ميكرو باص” متوقف في المنطقة، ما أدى لإصابة شابة بجراح. وكان المرصد السوري رصد أمس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة “لفرع مكافحة المخدرات” وذلك أثناء تجول السيارة في حي الكاشف ضمن مدينة درعا، ما أدى لإصابة 3 عناصر من الدورية بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، يأتي ذلك في ظل انتشار المخدرات والحبوب المخدرة بشكل كبير جداً في درعا وعموم المناطق السورية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 976 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 657، وهم: 182 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و18 طفل، إضافة إلى 305 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 119 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.